Üye Girişi
Haberi Paylaş

İş vaadiyle kandırdıkları 28 kişiye 1 ay boyunca trenleri saydırdılar

3. Sayfa Haberleri

İş vaadiyle kandırdıkları 28 kişiye 1 ay boyunca trenleri saydırdılar

Hindistan'da dolandırıcılar, yaklaşık 28 kişiyi Hindistan Demiryollarında iş vaadiyle kandırarak, 1 ay boyunca istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saydırdılar.

Hindistan'da dolandırıcılar, yaklaşık 28 kişiyi Hindistan Demiryollarında iş vaadiyle kandırarak, 1 ay boyunca istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saydırdılar. Dolandırıcılar, kurbanlardan toplam 2,4 milyon rupi para topladı.

Hindistan'da tren dolandırıcılığı ülkenin gündemine oturdu. Dolandırıcılar, yaklaşık 28 kişiyi Hindistan Demiryollarında iş vaadiyle kandırdı. Demiryollarında iş için eğitim aldıklarına inandırılan kurbanlar, 1 ay boyunca istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saydılar.

Hindistan basınında yer alan haberlerde, kurbanların her birinin dolandırıcılara işi alabilmek için kişi başı 200 bin rupi olmak üzere toplamda 2,4 milyon rupi kaptırdığı aktarıldı. Kurbanların Güney Tamil Nadu eyaletinden erkeklerden oluştuğu ifade edilen haberlerde, dolandırıcıların kurbanlardan 1 ay boyunca her gün 8 saat Delhi'deki ana tren istasyonunun farklı peronlarında durmalarını ve istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saymalarını istedikleri aktarıldı. Haberlerde, dolandırıcıların kurbanların bilet denetçisi, trafik asistanı veya katip olarak işe alınacaklarını vaat ettikleri ifade edildi.

Kurbanlardan biri yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisinden sonra ailesini geçindirmenin yollarını aradığını belirterek, "Eğitim için Delhi'ye gittik. Tek yapmamız gereken trenleri saymaktı. Faaliyet konusunda şüpheliydik ama sanık komşumuzun iyi bir arkadaşıydı. Şimdi utanıyorum" dedi.

Polisin söz konusu dolandırıcılığı geçtiğimiz kasım ayında soruşturmaya başladığı ancak olayın kamuoyuna yeni açıklandığı ifade edildi.

Haydarabad kentinde Mart 2021'de demiryolları tarafından işe alınacakları vaadiyle yaklaşık 100 kişiyi dolandıran 2 kişi tutuklanmıştı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

India 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title