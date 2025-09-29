İş Kazası: Güneş Paneli Temizlerken Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Havran ilçesinde faaliyet gösteren Fora Zeytincilik'te güneş paneli temizliği yapan İbrahim Serhat Uçar (47), çöktüğü iddia edilen çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Edremit Körfezi'nin zeytin firmaları arasında yer alan Fora Zeytincilik'te iş kazası sonucu İbrahim Serhat Uçar hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Uçar, önce Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken ambulansta yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası olan ve borçları nedeniyle çalışmaya devam ettiği öğrenilen Uçar'ın ölümü, "kaza mı, ihmal mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Çatının uzun süredir çürük olduğu iddia edilirken, iş güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığı ise incelemeden sonra belli olacak.

Eşi Gönül Uçar'ın (42) büyük acı yaşadığı olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR