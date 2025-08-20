İş insanının uyuşturucuyu temin ettiği öne sürülen avukat hayatını kaybetti
İstanbul'da uyuşturucu temin ettiği öne sürülen iş insanı G.İ.'nin kullandıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımına bağlı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören Çelebi'ye uyuşturucu temin ettiği iddia edilen iş insanı G.İ. tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen Çelebi, bugün hayatını kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa