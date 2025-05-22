Hastane, İnan Kıraç'ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı

Hastane, İnan Kıraç'ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı
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Hastane, İnan Kıraç'ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı
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İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı Koç Hastanesi yaptığı açıklamada, Kıraç'ın kendi isteğiyle ayrıldığını belirtti. Açıklamada, "Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır." denildi.

İstanbul'da iş insanı İnan Kıraç'ın kaçırılmasıyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada kaçırılma iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

İNAN KIRAÇ KAÇIRILDI

87 yaşındaki iş İnsanı İnan Kıraç, İstanbul'da tedavi gördüğü Koç Hastanesi'nden kaçırıldı. Kıraç'ın nereye götürüldüğü bilinmezken, Koç Hastanesi'nden açıklama geldi.

KOÇ HASTANESİ: KAÇIRILMADI, KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI

Koç Hastanesi, Kıraç'ın kendi isteğiyle hastaneden ayrıldığını iddia etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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