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İş insanı İnan Kıraç'a kötü haber! Büyük mirasta beklenen rapor çıktı

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İnan Kıraç ile İpek Kıraç arasındaki 'miras' krizi yeni bir aşamaya geçildi. İş insanı İnan Kıraç hakkında evliliğinin iptali istemiyle açılan dava kapsamında Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği kaydedildi.

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesinde dava açtı.

Mahkeme, dava kapsamında İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi.

"FİİLİ EHLİYETİ YERİNDE DEĞİL"

Bu karar üzerine Adli Tıp Kurumuna giderek muayene olan Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

VASİ TAYİNİ KARARI NE ANLAMA GELİYOR

Adli Tıp raporunda yer alan "vasi tayini" önerisi, İnan Kıraç'ın mal varlığı ve gelecekteki hukuki süreçler açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar, bu tür kararların fiili ehliyeti olmayan bireylerin finansal ve sosyal haklarını korumak için alındığına dikkat çekiyor. Ancak raporun mahkeme tarafından kesinleşmesi halinde, evlilik iptali davasının sonuçlanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Kıraça Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı, 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile hayatını birleştirmiş, ardından Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için dava açmıştı.

Kıraç, babasının evlilik öncesi aldığı 'akli dengesi yerindedir' raporun doğru olmadığını iddia etmişti.

"ANNEMDEN KALAN MİRASI KORUMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

İpek Kıraç konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Babama annemden kalan manevi ve maddi mirası korumak için elimden geleni yapacağımın, tüm hukuki yollara başvuracağımın bilinmesini isterim. Babamın hukuki koruma altına alınması da bu sürecin bir parçasıdır. Eminim ki annem de her türlü istismara, suistimale ve haksızlığa karşı ailemizi korumaya devam etmemi isterdi. Bundan sonra en doğru kararı muhakkak ki yüce Türk adaleti verecektir." demişti.

KIZINI EVLATLIKTAN REDDETMİŞTİ

Suna Kıraç'ın mirasını kızına bırakmasının ardından İnan Kıraç mahkemeye başvurmuş ve kızını evlatlıktan reddetmişti.

İş insanı İnan Kıraç'a kötü haber! Büyük mirasta beklenen rapor çıktı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

60 yaşını gecen insanlar kendi evini arabasını şirketini bile yönetemeyecek kapasiteye geliyorsa 70 80 yaşındakiler ülkeyi nasıl yönetiyor sağlık raporları her sene yenileniyormu :

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Haber YorumlarıMGk:

Şu servet bende olsa 20 çocuk yapardım ya da evlatlık alırdım.. Hiç mi ölüm akla gelmez

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu kız zaten evlatlık kendi çocukları yok

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Haber YorumlarıHasan emre Agmaz:

Tamam haber değeri var hatta sizler magazin haberi tarzında önemi ile paylaşıyorsunuz da... Haberi hazırlayan sevgili arkadaşlar biliniz ve düzeltme yapınız ki Hukukumuzda evlatlıktan ret gibi bir yol ve müessese bu lun ma mak ta dır.

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Haber YorumlarıCarsambali:

Hersey cok guzel olacak deyip,Gs yi siyasete sokarak Ekrem'i ibb ye baskan sectiler..Depreme az kaldi..Yerle yeksan olunca istanbul,o zaman gorucez sizi..Bizim icin hava hoş..Bu istanbul'da yasayanlarin kaderi

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Allah Zenginligin de Hayirlisini Versin Insallah...

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