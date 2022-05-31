İş adamının ölümüne ilişkin tutuklanan kadın: "3 istediysem, benim gözümü boyamak için 10 gönderdi" - Haberler

Kocaeli'de, sevdiği kızla evliliğine engel olduğu iddiasıyla iş adamı Cahit Tatlı'yı 10 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli ve olaya karıştığı belirlenen sevgilisi Ceren İ.'nin yargılanmasına devam edildi. Savunması için söz hakkı verilen Ceren İ., "Fıras'ın yapacağı eylemden haberim yoktu, kendisi beni olaya dahil etmek istemektedir. Ali ve ben piyon olarak kullanıldık. Fıras planlı olarak bu cinayeti gerçekleştirmiştir. Suçlamayı kabul etmiyorum. Cahit'ten para istediğim doğrudur ancak ben 3 istediysem o benim gözümü boyamak için 10 gönderdi" dedi.

Olay, 2 Ekim 2021 tarihinde Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Cahit Tatlı (49), evinde tartıştığı bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Tatlı, 10 bıçak darbesiyle yerde kalırken, saldırgan ise iş adamına ait lüks cipi çalarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Tatlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, Tatlı'nın cipini Kocaeli fuar alanının arkasında terk edilmiş halde buldu.

Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Tatlı'nın spor yapmak için gittiği salonda tanışarak aşık olduğu Ceren İ.'nin yabancı uyruklu sevgilisi Fıras S. tarafından bıçaklandığını belirledi. Jandarma ekipleri tarafından Fıras S. ile olaya karıştığı tespit edilen Ceren İ. ve Ali İ.Ç. gözaltına alındı. Fıras S. suçunu itiraf ederken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ŞEREFİM VE NAMUSUM İÇİN UĞRAŞIYORDUM"

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve aileler katıldı. Savunması için söz hakkı verilen tutuklu sanık Fıras S., "Cahit olaydan önce beni 3 defa başkalarına dövdürttü. Kendisinden kaçmama rağmen beni takip etti, kız arkadaşım Ceren'i de hem fiziksel hem de sanal alemde takip etti. Ceren'le evlilik yoluna girdiğimiz için bunu kaldıramadı. Cahit'le olay akşamı konuşmaya gittim. Telefonumu değiştirdiğim için kendisinin telefon numarasını bilmiyordum. Gittiğimde Cahit telefonla görüşüyordu. Ben şerefim ve namusum için uğraşıyordum. Cahit'i öldürmek için oraya gitmedim. Olayın böyle gerçekleşeceğini bilemezdim, Cahit boğazıma yapıştı. Ceren'e Cahit'in evine gideceğimi söylemedim ancak oraya gideceğimi tahmin edebilirdi, ona konum atmıştım. Ceren'le birlikte bana bıçak aldığımız hususu da doğrudur ancak bıçağı beğendiğim için aldım" dedi.

"3 İSTEDİYSEM O BENİM GÖZÜMÜ BOYAMAK İÇİN 10 GÖNDERDİ"

Suçlamaları kabul etmeyen Ceren İ., "Fıras'ın yapacağı eylemden haberim yoktu, kendisi beni olaya dahil etmek istemektedir. Ali ve ben piyon olarak kullanıldık. Fıras planlı olarak bu cinayeti gerçekleştirmiştir. Suçlamayı kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum. Cahit'ten para istediğim doğrudur ancak ben 3 istediysem o benim gözümü boyamak için 10 gönderdi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

(Fehime Kartal - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa