İş adamı ve fenomen Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi gözaltına alındı

Vanlı iş adamı ve fenomen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile hafta sonu Van'da düzenlenen ve fenomenlerin büyük ilgi gösterdiği düğünle dünyaevine giren Mehmet Fatih Tançalan, gözaltına alınmıştı. Gelin Çağla Öz'e takılan altınlarla büyük dikkat çeken Tançalan hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tançalan, Van'da ikametinde gözaltına alınmıştı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 25 suç kaydı olduğu tespit edilen Tançalan'ın düğünde takılan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağının tespiti için de MASAK'ın harekete geçtiği öğrenilmişti.

Tançalan'ın eşi İstanbul'da gözaltına alındı

Öte yandan, yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tançalan'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Şube ekiplerince yakalanan şüpheli Çağla Öz'ün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı