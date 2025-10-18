Haberler

İranlı Uyuşturucu Taciri Çanakkale'de Yakalandı

İranlı Uyuşturucu Taciri Çanakkale'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir şüphelinin midesinde sakladığı 173,15 gram metamfetamin ile yakalandığı Çanakkale'de, uyuşturucu madde ticareti yapan iki kişi tutuklandı.

İran'dan Çanakkale'ye midesine yutarak sakladığı uyuşturucularla satış için gelen zehir taciri, narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Polisin çektirdiği tomografide şüphelinin midesinde 5 parça halinde 173,15 gram metamfetamin ve üst aramasında 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. 14 Ekim tarihinde tarihinde il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda; İran ülkesinden havayolu vasıtasıyla Türkiye'ye giriş yapan M.R. isimli İran uyruklu şahıs sonrasında otobüs kullanarak Çanakkale'ye geldi. M.R. isimli İran uyruklu şüpheli ile Çanakkale'de irtibatlı olduğu ve uyuşturucu maddeyi getirdiği tespit edilen A.D. isimli şüpheli yapılan operasyon ile yakalandı. Uluslararası uyuşturucu madde ticareti şüphesi ile İran uyruklu şüpheli yapılan iç beden muayenesinde tomografi görüntülerinde 5 parça yabancı cisim olduğu tespit edildi. Bahse konu yabancı maddelerin kapsül şeklinde paketlenmiş toplamda 5 parça halinde 173,15 gram metamfetamin maddesi olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelinin yapılan üst aramasında ise 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

A.D. ve M.R. isimli İran uyruklu şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.D. ve M.R. isimli İran uyruklu şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz

Bitmesine 2 dakika kalan maç tamamlanamadı! Nedeni inanılmaz
Polis ekiplerinin sabrını sınayan alkollü sürücü: Amcam MİT'te çalışıyor, lahmacun 60 lira

Polislerin sabrını sınadı: Amcam MİT'te çalışıyor, lahmacun 60 lira
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.