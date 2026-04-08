İsrail basını: "Ateşkes Lübnan'ı da kapsayacak"

İsrail basınında yer alan habere göre, İran ile ABD'nin vardığı 2 haftalık ateşkes, Lübnan'daki Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmaları da kapsayacak. Anlaşma gereği İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması bekleniyor.

İsrail basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; İran ile ABD'nin vardığı ateşkesin, Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasında yaşanan çatışmaları da kapsayacağı bildirildi.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran'la varılan 2 haftalık ateşkese Lübnan'ın da dahil olduğunu aktardı. İsrail basının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; İran ile ABD'nin vardığı ateşkesin, Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasında yaşanan çatışmaları da kapsayacağı bildirildi.

Varılan anlaşma kapsamında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açacağı belirtilen haberde, Pakistan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu arabulucu ülkelerin ABD ve İran'ı geçici ateşkese ve müzakereye ikna etme konusunda önemli rol oynadığı vurgulandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, İran'la ateşkesi kabul etti! Şartı hala aynı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
Bayern Münih ile kozlarını paylaştı: İşte sonuç
Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
İran, "ABD kabul etti" dedi, Trump yalanladı