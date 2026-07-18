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CENTCOM: "İran'ın Ürdün saldırılarında 2 ABD askeri öldü, 1 askerden haber alınamıyor"

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CENTCOM, İran'ın Ürdün'deki ABD unsurlarına saldırısında 2 askerin öldüğünü, 1'inin kayıp olduğunu açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Ürdün'deki ABD askeri unsurlarına yönelik saldırılarında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 1 askerden ise haber alınamadığını açıkladı.

ABD-İran arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Ürdün'deki ABD askeri unsurlarına yönelik saldırılarında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 1 askerden ise haber alınamadığını açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "CENTCOM ve müttefik kuvvetlerin İran balistik füzeleri ile insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı savunmalarını sürdürdüğü 17 Temmuz tarihinde, Ürdün'e yönelik saldırılarda 2 ABD askeri hayatını kaybetti. Buna ek olarak, 1 askerden şu an haber alınamıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırılarda yaralanan 4 ABD askerinin Ürdün'deki hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edildiği belirtildi. Hafif yaralandığı değerlendirilen bazı askeri personelin de görevlerine döndüğü aktarıldı.

CENTCOM, hayatını kaybeden askerlerin kimlikleri de dahil olmak üzere daha fazla bilginin, ailelerinin bilgilendirilmesinin ardından 24 saat içinde paylaşılacağını duyurdu. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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