İran plakalı otomobil takla attı: 3 yaralı İran plakalı otomobil takla attı: 3 yaralı Van'da İran plakalı otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. İran plakalı otomobil takla attı: 3 yaralı VAN - Van'da İran plakalı otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Özalp-Saray karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İran plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 3 İran vatandaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhlas Haber Ajansı / Nihat Özbay - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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