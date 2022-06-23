İran plakalı otomobil takla attı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İran plakalı otomobil takla attı: 3 yaralı Van'da İran plakalı otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
İran plakalı otomobil takla attı: 3 yaralı
VAN - Van'da İran plakalı otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Özalp-Saray karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İran plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 3 İran vatandaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı / Nihat Özbay - 3. Sayfa