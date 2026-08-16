İran protestosunda polise araçla saldıran kişi idam edildi

İran, Ocak ayında Kerec kentindeki hükümet karşıtı protestolar sırasında arabasıyla kasten polis memurlarının üzerine süren suçlu bulunan bir adamı idam etti.

İran medyasında yer alan habere göre, ülkenin Kerec kentinde 8 Ocak'ta gerçekleştirilen protestolar sırasında aracını polislerin üzerine süren Şahram Sadeghi'yi suçlu bulundu. Yedi polisi yaralayan Sadeghi'ye idam cezası verildiği aktarılan haberde polislerden birinin 3 ay boyunca komada kaldığı aktarıldı.

Kerec mahkemesi tarafından İran'ın casusluk yasası kapsamında "operasyonel bir eylem" olarak tanımlanan olay nedeniyle idam edildiği aktarılan Sadeghi'nin mal varlığına el konulmasına karar verildi. Yüksek Mahkeme tarafından cezayı onaylanan Sadeghi'nin infazının bugün erken saatlerde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı