İran devlet televizyonu hacklendi: Trump ve Netanyahu'nun konuşması yayımlandı

İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na bağlı Kanal 3, siber saldırıya uğrayarak yayın akışını kaybetti. Yayında, İran yönetimine karşı mesajlar yer aldı ve ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konuşmaları Farsça altyazıyla gösterildi.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı Kanal 3'te yayın akışı siber saldırıyla kesildi. Ekrana yönetim karşıtı mesajlar ve ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran halkına yönelik konuşması yansıtıldı.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı Kanal 3 yayını siber saldırıya uğradı. Normal yayın akışının kesildiği kanalda, programların yerine İran yönetimini hedef alan mesajlar yayımlandı. Ekrana yansıyan görüntülerde, "Tüm hükümet çöküş sürecinde" ifadeleri yer alırken, bir diğer mesajda "İran halkı, kendi geleceği ve ülkelerinin geleceğini şekillendirecek kişiler hakkında yalnızca kendisi karar vermelidir" denildi.

Yayın kesintisi sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran halkına hitaben yaptığı konuşma Farsça altyazıyla ekrana getirildi. Trump ve Netanyahu, konuşmalarında İran yönetimini hedef alarak, İran halkını harekete geçmeye çağırdı. Netanyahu konuşmasında, "Terör rejimine ait binlerce hedefi vurduk. Cesur İran halkının kendisini esaret zincirlerinden kurtarması için gerekli şartları oluşturacağız. Bu nedenle size sesleniyorum İran vatandaşları, bu fırsatı kaçırmayın. Bu, nesilde bir kez gelen bir fırsattır. Elleriniz kollarınız bağlı oturmayın. Çünkü yakında sizin anınız gelecek, sokağa çıkmanızın isteneceği an" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
