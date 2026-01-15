İran'daki protestoların altından Mossad çıktı

İran İstihbarat Bakanlığı, ülkede bir terör örgütünün çökertildiğini duyurdu.

ÇOK SAYIDA SİLAH İLE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sonucunda örgüt üyelerinin hücre evlerinde yakalandığı ve çok sayıda silah ile mühimmatın yanı sıra telsizler ve elektronik uydu haberleşme ekipmanlarının ele geçirildiği belirtildi.

"MOSSAD TARAFINDAN EĞİTİLDİLER"

Açıklamada, örgütün, İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından eğitildiği öne sürülürken, ileri düzey savaş yöntemlerine hakim olduğu ve son dönemde ülkedeki kargaşa ve protesto ortamından faydalanarak öldürmeye yönelik terör eylemleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

"SİVİLLERE ATEŞ AÇTILAR"

Açıklamada, teröristlerin başkent Tahran'ın çeşitli noktalarında belirlenen liderlerden silah ve askeri ekipman temin ederek harekete geçtiği, bazı cadde ve sokaklarda sivillere ateş açtıkları ve bu saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı kaydedildi.

"SÜRECİN ABD İLE İSRAİL TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 'TERÖR SAVAŞI' OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Açıklamada ayrıca operasyonda elde edilen görüntülerde, otomatik ve pompalı tüfekler başta olmak üzere çok sayıda silah ve uydu telsizleri gibi haberleşme ekipmanlarının örgüt mensuplarına dağıtıldığı, bunların savaş eğitimi almış teröristlerce kullanıldığı belirtildi. Söz konusu operasyonun, son dönemdeki benzer operasyonlardan yalnızca biri olduğu ve sürecin ABD ile İsrail tarafından yürütülen kapsamlı bir 'terör savaşı' olduğunu gösterdiği kaydedildi.