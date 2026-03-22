İran, İsrail'in merkezini vurdu: 15 kişi yaralandı
İran güçleri, İsrail'in merkezine gerçekleştirdiği füze saldırısında 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlama sonucu bir kişinin durumu ciddi.
İran güçleri, İsrail'in merkezine füzeli saldırı düzenledi. İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. MDA, patlamaya maruz kalan 53 yaşındaki bir kişinin ciddi şekilde yaralandığını açıkladı. Balistik füzenin küme başlığı taşıdığı ve geniş bir alana bomba parçacıkları yaydığı iddia edildi. - TEL AVİV
