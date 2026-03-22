İran, İsrail'in merkezini vurdu: 15 kişi yaralandı

İran'ın İsrail'in merkezine düzenlediği füze saldırısında 15 kişi yaralandı.

İran güçleri, İsrail'in merkezine füzeli saldırı düzenledi. İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. MDA, patlamaya maruz kalan 53 yaşındaki bir kişinin ciddi şekilde yaralandığını açıkladı. Balistik füzenin küme başlığı taşıdığı ve geniş bir alana bomba parçacıkları yaydığı iddia edildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı