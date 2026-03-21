Haberler

İsrail basını: İran'ın Dimona saldırısında yaralı sayısı 51'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın İsrail'in Dimona kentine düzenlediği füze saldırısında yaralı sayısı 51'e yükseldi. Eilat kentinde de siren sesleri duyuldu. Saldırıya yönelik hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, ancak füzeyi imha edemediği bildirildi.

İsrail basını, İran'ın İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırısında yaralı sayısının 51'e yükseldiği bildirdi.

İsrail basını, İran'ın İsrail'in Dimona kentine yönelik füze saldırısında yaralı sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi. Sağlık yetkilileri ve arama-kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürerken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yayımlanan fotoğraflarda bölgede oluşan hasar görüntülendi.

Eilat kentinde de siren sesleri duyuldu

İran'ın İsrail'e yönelik son saldırıları doğrultusunda ülkenin güneyinde bulunan Eilat kentinde de siren sesleri duyuldu. İlk incelemelere göre saldırıda tespit edilen tehditler hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Dimona'daki nükleer araştırma merkezi

Dimona kentinin, Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'ne ev sahipliği yaptığı biliniyor. Söz konusu tesisin, İsrail'in nükleer programında kritik bir rol oynadığı ve ülkenin uzun süredir sürdürdüğü "nükleer belirsizlik" politikası çerçevesinde stratejik önem taşıdığı düşünülüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Dimona'ya yönelik saldırıda hava savunma sistemlerinin tespit edilen tehdidi engellemek için devreye girdiği ancak füzeyi imha etmeyi başaramadığı belirtilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
