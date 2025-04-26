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İran'ın Bender Abbas Kentinde Büyük Patlama

İran'ın Bender Abbas Kentinde Büyük Patlama
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İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'taki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlama, çevredeki araçlar ve binalarda hasara yol açtı. Patlamanın nedeninin bir yakıt deposu olduğu belirtiliyor, ölü ya da yaralı durumu henüz bilinmiyor.

İran'ın Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda büyük bir patlama meydana geldi, araçlar ve binalarda hasar oluştu.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bulunan Şehid Recai Limanı'nda şiddetli patlama meydana geldi. Patlama, çevredeki araçlarda ve binalarda hasara yol açtı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, limandaki tüm faaliyetler durduruldu. Hürmüzgan Limanlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şehid Recai Limanı iskelesinin bir bölümünde patlama meydana geldi, yangını söndürme çalışmaları sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

İran medyası kaynağı henüz bilinmeyen patlamanın limandaki bir yakıt deposunda meydana geldiğini aktarırken, ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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