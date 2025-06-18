İran, Düşürülen İsrail Dronunu Yayınladı

İran devlet televizyonu, düşürülen İsrail üretimi Hermes 900 tipi olduğunu açıklanan dronun görüntülerini yayınladı.

İran-İsrail arasındaki çatışmalar 13 Haziran'dan bu yana devam ederken İran devlet televizyonu, düşürülen İsrail'e ait bir dronun görüntülerini yayınladı. İran devlet televizyonu, düşürülen dronun İsrail üretimi Hermes 900 tipi olduğunu açıklarken, dronun parçalanmış görüntülerini yayınladı. Dronun yerel saatle 05.00 sıralarında düşürüldüğü aktarılırken dronun herhangi bir silah konuşlandıramadan imha edildiği kaydedildi. Haberde, İran'ın erken tespit ve müdahale sistemlerinin ne kadar etkili olduğu vurgulandı.

Hermes 900 tipi dronun 350 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip olduğu ve 36 saate kadar havada kalabildiği belirtildi. - İSFAHAN