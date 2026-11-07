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İran donanması Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu

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İran donanması, Hürmüz Boğazı'nda yasak bölgede seyreden petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu. Açıklamaya göre tanker hareket edemezken can kaybı bildirilmedi; tankerin uyarıları dikkate almadığı ve navigasyon sistemlerini kapattığı belirtildi.

İran donanması, Hürmüz Boğazı'nda yasak bölgede seyreden bir petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu.

İran donanmasından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, yasak ve tehlikeli bir bölgede seyreden, yapılan uyarıları dikkate almayan ve navigasyon sistemlerini kapatan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı ifade edildi. Tankerin daha sonra alev aldı ve hareket edemediği aktarıldı.

Can kaybı bildirilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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