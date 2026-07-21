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İran Devrim Muhafızları: "Bahreyn'de savunma sistemleri ve Amazon'un veri altyapısı vuruldu"

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İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'de ABD'ye ait hava savunma sistemlerini ve Amazon'un merkezi veri altyapısını hedef aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'de ABD ordusuna ait savunma ve radar sistemleri ile teknoloji şirketi Amazon'un merkezi veri altyapısının hedef alındığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Bahreyn'deki ABD varlıklarının hedef aldığı bildirildi. Sabaha karşı yapılan açıklamada, Bahreyn'in El Muharrak kentinde ABD'ye ait bir hava savunma sistemi ve radarının vurularak imha edildiği belirtildi. Ayrıca Al-Rifaa kentindeki bir Patriot hava savunma sisteminin füze ve insansız hava aracı saldırısıyla hedef alınarak imha edildiği aktarıldı.

Amazon'un veri altyapısına saldırı

Ordudan yapılan ayrı bir açıklamada ise Bahreyn'de Amerikan teknoloji şirketi Amazon'un da hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, seyir füzeleriyle Amazon'un merkezi veri altyapısının imha edildiği belirtildi. Saldırının, ABD'nin Darkhovin'deki sivil altyapıya yönelik son saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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