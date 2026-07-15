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İran Devrim Muhafızları: "Ürdün'deki Azrak Hava Üssü'ne İHA'larla saldırdık"

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İran Devrim Muhafızları, Ürdün'de ABD uçaklarının bulunduğu Azrak Hava Üssü'nü İHA'larla hedef aldığını duyurdu. Saldırıda savaş uçakları, konaklama binası ve teçhizat deposunun vurulduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'de ABD uçaklarının bulunduğu Azrak Hava Üssü'nün insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı duyurdu.

İran, ABD'nin saldırılarına karşı misillemelerini sürdürüyor. İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ürdün'de ABD'ye ait F-18 uçaklarının bulunduğu Azrak Hava Üssü'ne İHA ile saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi. Saldırıda savaş uçaklarının yanı sıra konaklama binası ve teçhizat deposunun da hedef alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Bu ülkenin toprağına, kara sularına ve hava sahasına yönelik hiçbir saldırı cevapsız ve bedelsiz kalmayacaktır. ABD'nin ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye başlamasından ve ülkemizin bazı bölgelerine yönelik saldırılarından bu yana İran ordusu, bölgedeki ABD terörist ordusunun üslerine ve merkezlerine karşı 6 aşamalı insansız hava aracı operasyonları gerçekleştirmiştir ve bu operasyonlar nihai zafer elde edilene kadar devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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