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İran'a ait kamikaze İHA, Kuveyt'teki bir tesise isabet etti

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İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'teki ABD lojistik merkezini Shahed-136 kamikaze İHA ile vurdu. İran Devrim Muhafızları, tesisin imha edildiğini duyurdu.

İran'a ait Shahed-136 olarak bilinen kamikaze insansız hava aracı (İHA), Kuveyt'te bir tesise isabet etti.

İran, ABD'nin saldırılarına karşılık gece saatlerinde Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarına misilleme gerçekleştirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Kuveyt'in Mina Abdullah kentinde bulunan ABD ordusunun "ana lojistik ve destek merkezinin" hedef alındığı ifade edildi. Merkezin "ateşe verilerek imha edildiği" aktarıldı. Kuveyt halkına hitaben yapılan açıklamada, Kuveytlilere ülkedeki ABD tesislerini hedef almaları ve "İslam topraklarını ABD'li işgalcilerin üslerinden kurtarmaları" çağrısında bulunuldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kuveyt'teki bir tesise İran'a ait Shahed-136 olarak bilinen kamikaze İHA'nın isabet ettiği görüldü. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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