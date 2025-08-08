İran'da Tren Kazası: 30 Yaralı

İran'ın Kirman eyaletinde bir yolcu treni raydan çıkarak kazaya sebep oldu. Olayda 30 kişi yaralanırken, kurtarma ekipleri yolcuları güvenli bir şekilde trenden indirdi. Kazanın nedeni henüz belirlenmedi.

İran'ın güneyinde bir trenin raydan çıkması sonucu 30 kişi yaralandı.

İran'ın Kirman eyaletinde bir yolcu treni raydan çıktı. Kızılay Arama Kurtarma Teşkilatı Başkanı Babek Mahmudi yaptığı açıklamada, "Kerman-Zarand demiryolu hattında bir trenin raydan çıkması sonucu 30 kişi yaralandı" bilgisini paylaştı. Ulusal Demiryolları Kurumundan yapılan açıklamada ise teknik personelin ve kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle yolcuların trenden güvenli bir şekilde indirildiği aktarıldı.

Trenin raydan çıkma nedeni henüz bilinmiyor.

İran'da sık sık tren kazaları meydana gelirken, çoğunlukla can kaybı yaşanmıyor. Haziran 2022'de Tabas kenti yakınlarında bir trenin rayların kenarındaki ekskavatöre çarpması sonucu 21 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin kuzeyinde 2016 yılında ise iki tren çarpışarak alev almış, 44 kişi yaşamını yitirmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
