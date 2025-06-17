İran'da MOSSAD'a Ait İki Kişi Tutuklandı

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İran Emniyet Teşkilatı, MOSSAD adına faaliyet gösteren iki kişiyi tutukladığını ve bu şahısların patlayıcı madde üretimi ile sabotaj eylemlerine yönelik faaliyetlerde bulunduğunu duyurdu.

İran'da İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kişi tutuklandı.

İran'da İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kişi tutuklandı. İran Emniyet Teşkilatı'nca yapılan açıklamada, Elburz ve İlam eyaletlerinde düzenlenen operasyonlar kapsamında MOSSAD'a bağlı olduğu tespit edilen şahısların, bir atölyede patlayıcı madde üretimi, yapımı ve testine yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu operasyon sayesinde sabotaj eylemlerinin engellendiği kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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