İran'da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 60 kişi son yolculuğuna uğurladı

İran'da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 60 kişi son yolculuğuna uğurladı
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İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in 12 gün süren saldırılarında hayatını kaybeden İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin yanı sıra üst düzey...

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in 12 gün süren saldırılarında hayatını kaybeden İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin yanı sıra üst düzey komutanlar, bilim adamları, kadınlar ve çocukların da aralarında bulunduğu 60 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a karşı başlattığı ve 12 gün süren saldırılarda hayatını kaybeden, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin yanı sıra birçok üst düzey komutan, nükleer bilim insanı, kadın ve çocuğun da bulunduğu 60 kişi için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve çok sayıda siyasi ve askeri yetkili katıldı.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu törende cenaze aracı kalabalığın arasından ilerledi. Yüz binlerce İranlının katıldığı törende, İsrail ve ABD'ye karşı tepkiler yükselirken, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD" ve "Ne taviz ne teslimiyet, ABD ile mücadele" sloganları atıldı. "Siyonist rejim yok olacak", "Liderime canım feda" ve "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" yazılı pankartlar taşındı.

Üst düzey komutanlar hayatını kaybetmişti

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Hatemü'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanları Ali Reşid ile Ali Şadmani, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade ve Devrim Muhafızları Ordusu Hava Savunma Sistemleri Komutanı Davud Şeyhiyan, İran Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanı General Golam Reza Mehrabi ile Operasyon Şefi Yardımcısı General Mehdi Rabbani'nin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti

Saldırılarda ayrıca nükleer bilim insanları, Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi yaşamını yitirmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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