İran'da İki Fransız Casusa 30 Yıldan Fazla Hapis Cezası

İran'da casusluk suçlamasıyla yargılanan ve Fransa istihbaratı adına casusluk ile İsrail'le istihbari iş birliği yürütmekten suçlu bulunan iki Fransa vatandaşından biri 31, diğeri ise 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran'da casusluk suçlamasıyla yargılanan iki Fransa vatandaşı 30 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. İran basınında yer alan haberlerde, 9 Mart 2023'te gözaltına alınan ve Fransa istihbarat servisi çalışanı oldukları belirtilen iki sanığın davasında karar açıklandı. Haberde, mahkemenin gerekli incelemelerin ardından isimleri açıklanmayan iki Fransa vatandaşını, Fransa istihbaratı adına casusluk yapmak, ülke güvenliğine karşı suç işlemek ve İsrail'le istihbari iş birliği yürütmek suçlarından suçlu bularak, sanıklardan birine 31 yıl, diğerine ise 32 yıl hapis cezası verdiği belirtildi.

Ayrıca mahkeme sürecinde sanıklara avukat erişimi sağlandığı, aileleriyle iletişim kurabildikleri ve tüm yargılama aşamalarının yazılı olarak kendilerine bildirildiği aktarıldı. Sanıklar hakkında verilen kararın temyiz yolunun açık olduğu ve sanıkların Yüksek Mahkeme'ye başvuru hakkına sahip oldukları kaydedildi. - TAHRAN