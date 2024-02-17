İran'da aile faciası: 12 akrabasını silahla öldürdü

İran'ın Kerman eyaletinde 30 yaşındaki bir genç, aile içi sorunlar nedeniyle kadın ve çocukların da aralarında olduğu 12 akrabasını silahla öldürerek olay yerinden kaçtı.

AİLE TARTIŞMASINDA SİLAHINI ÇEKTİ

Olaya ilişkin açıklama yapan Kerman Eyaleti Emniyet Müdürü Nasir Ferşid, "Eyalete bağlı Faryab şehrinin kırsal kesimlerinde yaşayan 30 yaşındaki İranlı genç, ailesiyle yaşadığı tartışma sırasında akrabalarından 12 kişiyi kalaşnikof silahıyla öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı belirlendi.

YAKALAMA OPERASYONU SIRASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın ardından başlatılan arama çalışmalarında yeri tespit edilen zanlı, yakalama operasyonu sırasında çıkan çatışmada vurularak öldürüldü. Öte yandan cinayette kullanılan ve polis memurlarına ateş ettiği silah da ele geçirildi.