İran, Casusluk Suçlamasıyla Tutuklu 2 Fransız Vatandaşını Serbest Bıraktı

İran, casusluk suçlamasıyla üç yılı aşkın süredir tutuklu bulunan 41 yaşındaki Cecile Kohler ile 72 yaşındaki Jacques Paris'i serbest bıraktı.

İran ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerde hareketlilik yaşandı. İran'da casusluk suçlamasıyla üç yılı aşkın süredir tutuklu bulunan 2 Fransız vatandaşı serbest bırakıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, 41 yaşındaki Cecile Kohler ile 72 yaşındaki Jacques Paris'in Tahran'ın kuzeyindeki Evin Hapishanesi'nden serbest bırakıldığını ve Fransız Büyükelçiliğine doğru yola çıktıklarını belirterek, "büyük bir rahatlama" yaşadığını ifade etti. Yaşanan gelişmeyi "ilk adım" olarak değerlendiren Macron, çiftin en kısa sürede Fransa'ya dönmelerini sağlamak için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

"Fransız çifte şartlı tahliye"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise hakimin Fransız çifte "şartlı tahliye" verdiğini ve "bir sonraki yargılama sürecine kadar gözetim altında tutulacaklarını" söyledi.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, çiftin Fransız büyükelçisinin rezidansında "iyi durumda" olduğunu söylerken, ne zaman İran'dan ayrılabilecekleri konusunda detay vermedi.

Paris'e 17 yıl, Kohler'e 20 yıl hapis cezası verilmişti

Her ikisi de öğretmen olan Kohler ve Paris, 2022 yılında İran'ı ziyaret ettikleri sırada tutuklanmıştı. Fransa, tutuklamaları, "haksız ve dayanaksız" olarak nitelendirmiş, aileleri ise ziyaretin tamamen turistik amaçlı olduğunu belirtmişti. Geçen ay yapılan kapalı duruşmada Paris'e 17 yıl, Kohler'e 20 yıl hapis cezası verilmişti. - TAHRAN