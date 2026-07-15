Haberler

İran Devrim Muhafızları: "Bahreyn'deki ABD Donanması 5'inci Filo üssünü vurduk"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki ABD 5'inci Filo üssünde komuta merkezi, depolar ve yakıt tanklarının imha edildiğini duyurdu. Saldırı, ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildi.

İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'de konuşlu ABD Donanması 5'inci Filo üssünde çeşitli hedeflerin imha edildiğini duyurdu.

İran, ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılara misilleme olarka Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarını hedef aldı. İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, Bahreyn'de konuşlu ABD Donanması 5'inci Filo üssünde bulunan komuta ve kontrol merkezi, deniz destek yönetim merkezi, teçhizat depoları ve yakıt tanklarının hedef alınarak imha edildiği ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı

Bir belediye başkanı daha tutuklandı

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın