İran Devrim Muhafızları: "Bahreyn'deki ABD Donanması 5'inci Filo üssünü vurduk"
İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki ABD 5'inci Filo üssünde komuta merkezi, depolar ve yakıt tanklarının imha edildiğini duyurdu. Saldırı, ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildi.
İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'de konuşlu ABD Donanması 5'inci Filo üssünde çeşitli hedeflerin imha edildiğini duyurdu.
İran, ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılara misilleme olarka Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarını hedef aldı. İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, Bahreyn'de konuşlu ABD Donanması 5'inci Filo üssünde bulunan komuta ve kontrol merkezi, deniz destek yönetim merkezi, teçhizat depoları ve yakıt tanklarının hedef alınarak imha edildiği ifade edildi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı