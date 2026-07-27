Irak: Ukrayna adına çalışan hücreler yakalandı

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Abudi, Ukrayna adına faaliyet gösteren ve ülke içinde düzenlenen çeşitli saldırılardan sorumlu olan hücrelerin yakalandığını açıkladı.

Irak'ta Ukrayna adına çalışan hücrelerin üyeleri yakalandı. Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Abudi, Irak basınına yaptığı açıklamada, istihbarat analizlerinden sorumlu özel bir birimin Ukrayna'nın Irak'taki faaliyetlerine ilişkin bilgiler elde ettiğini belirterek, "Irak topraklarında çeşitli saldırılar düzenleyen grupları yakaladık. Soruşturmalarda söz konusu kişiler Ukrayna adına çalıştıklarını itiraf ettiler" dedi.

Söz konusu grupların hedef aldığı tesislerin hangileri olduğu ya da Irak sınırları dışında da saldırılar gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri konusunda ise ayrıntı paylaşmayan el-Abudi, ülke içindeki saldırılara ilişkin dosyanın son derece karmaşık olduğunu vurgulayarak, "Bu dosya kapsamlı soruşturmalar gerektiriyor. Soruşturmalar tamamlanmadan herhangi bir tarafı bu saldırıların arkasında olmakla suçlamak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı