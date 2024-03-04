Irak'ta PKK, Kerkük'te teröristlerin fotoğrafının bulunduğu pankart astı

Irak'ta terör örgütü PKK, Türkmen nüfusunun yoğun olduğu Kerkük kentinin merkezinde ölen teröristlerin fotoğrafının yer aldığı pankart astı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri pankartı kaldırdı.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü PKK, çirkin bir eylem gerçekleştirdi. Terör örgütü üyeleri, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük'ün merkezinde yer alan tarihi kalenin girişindeki parmaklıklara ölen teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart astı. Kerkük halkının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, asılan pankartı kaldırdı.

Posterlerin asılı olduğu yerlerde güvenlik güçleri konuşlandırılırken, eylemle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - KERKÜK