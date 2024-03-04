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Irak'ta PKK, Kerkük'te teröristlerin fotoğrafının bulunduğu pankart astı

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Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü PKK, Türkmen nüfusunun yoğun olduğu merkezde ölen teröristlerin fotoğrafının yer aldığı bir pankart astı. Güvenlik güçleri pankartı kaldırdı.

Irak'ta terör örgütü PKK, Türkmen nüfusunun yoğun olduğu Kerkük kentinin merkezinde ölen teröristlerin fotoğrafının yer aldığı pankart astı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri pankartı kaldırdı.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü PKK, çirkin bir eylem gerçekleştirdi. Terör örgütü üyeleri, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük'ün merkezinde yer alan tarihi kalenin girişindeki parmaklıklara ölen teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart astı. Kerkük halkının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, asılan pankartı kaldırdı.

Posterlerin asılı olduğu yerlerde güvenlik güçleri konuşlandırılırken, eylemle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - KERKÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kerkük Irak PKK Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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