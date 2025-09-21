Irak'ta Güvenlik Güçlerine Bombalı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde güvenlik güçlerine düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Irak'ta güvenlik güçlerine bombalı saldırı düzenlendi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Anbar vilayetinin Suhul Rava bölgesinde arama-tarama operasyonu gerçekleştiren Terörle Mücadele Birimi ekiplerinin konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği belirtilerek, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, Anbar İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Birimi'nin birkaç gün önce terör örgütü DEAŞ'ın barınaklarını hedef alan hava saldırısının gerçekleştiği bölgede arama-tarama faaliyetinde bulunduğu belirtilerek, saldırıda söz konusu barınaklarda bulunan bir grup teröristin öldürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, Suhul Rava bölgesinde gerçekleştirilen arama esnasında çok sayıda el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği de kaydedildi. - ERBİL