Irak'ta ABD bayrağı üzerinden geçen subaylara disiplin cezası

Irak İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir etkinlikte ABD bayrağı üzerinde yürüyen bazı subaylara disiplin cezası verilmesi talimatını verdi.

IRAK ASKERLERİ, ABD BAYRAĞININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Irak İçişleri Bakanı Abdülemir el-Şemmari, Selahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte ABD bayrağının yere serilerek üzerinden geçen bazı subaylar hakkında idari ceza uygulanmasını emretti.

DİSİPLİN CEZASI VERİLECEK

Bakan el-Şemmari, Aşure merasimleri sırasında halk tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılan bakanlığa bağlı bir tuğgeneral ile iki albayın, sınır birimlerine nakledilmesi talimatını verdiği öğrenildi. Güvenlik birimlerine mensup kişilerin siyasi veya diplomatik içerikli etkinliklere katılmasının yasaklanması kararının merkezi talimatlara dayandığını belirtildi. Söz konusu eylemlerin Irak'ın dış ilişkilerinde sıkıntı ve diplomatik gerilime neden olabileceği vurgulandı.