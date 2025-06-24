Irak, İran-İsrail Gerginliği Nedeniyle Kapatılan Hava Sahasını Yeniden Açtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak, İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar nedeniyle kapattığı hava sahasını, ateşkes sağlandıktan sonra yeniden uçuşlara açtığını duyurdu. Ulaştırma Bakanlığı, hava trafiğinin normale döndüğünü bildirdi.

Irak'ın, İsrail'in İran'a başlattığı saldırıları nedeniyle kapattığı hava sahasını yeniden açtığı bildirildi.

İran-İsrail arasındaki gerginliğin başlamasıyla hava sahasını kapatan Irak, ateşkes sağlanmasının ardından hava sahasını yeniden uçuşlara açtı. Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak hava sahasının tamamen yeniden açıldığı ve ülke genelindeki hava trafiğinin normale döndüğü bildirildi.

Irak, 13 Haziran Cuma günü İsrail'in İran'a saldırmasının ardından hava sahasını geçici olarak kapatma kararı almıştı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etmiş
Ortasında kaldığı kavgadan kaçarken minibüsün altında kaldı! Dehşet anları kamerada

Ortasında kaldığı kavgadan kaçarken minibüsün altında kaldı
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
Erkekler mi daha çok gidiyor kadınlar mı? İşte Türkiye'nin göç haritası

Türkiye'nin göç haritası! Erkekler mi daha çok gidiyor kadınlar mı?
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.