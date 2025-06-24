Irak, İran-İsrail Gerginliği Nedeniyle Kapatılan Hava Sahasını Yeniden Açtı
Irak, İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar nedeniyle kapattığı hava sahasını, ateşkes sağlandıktan sonra yeniden uçuşlara açtığını duyurdu. Ulaştırma Bakanlığı, hava trafiğinin normale döndüğünü bildirdi.
Irak'ın, İsrail'in İran'a başlattığı saldırıları nedeniyle kapattığı hava sahasını yeniden açtığı bildirildi.
İran-İsrail arasındaki gerginliğin başlamasıyla hava sahasını kapatan Irak, ateşkes sağlanmasının ardından hava sahasını yeniden uçuşlara açtı. Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak hava sahasının tamamen yeniden açıldığı ve ülke genelindeki hava trafiğinin normale döndüğü bildirildi.
Irak, 13 Haziran Cuma günü İsrail'in İran'a saldırmasının ardından hava sahasını geçici olarak kapatma kararı almıştı. - ERBİL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa