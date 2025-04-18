İpsala Sınır Kapısı'nda 17 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda, Yunanistan'a giden bir cipin altına gizlenmiş 17 kilogram esrar yakalandı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada esrarın bulunması üzerine sürücü gözaltına alındı.
İpsala Sınır Kapısı'nda 17 kilogram esrar yakalandı
EDİRNE - İpsala Sınır Kapısı'nda cipin altına gizlenen 17 kilogram esrar ele geçirildi.
Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a giden cip, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durduruldu ve yoğunluk tespit edilen araç x-ray taramasına sevk edildi.
Narkotik köpek tepki verdi
Yoğunluk belirlenen bölümlerde narkotik köpeğin de katılımıyla arama yapıldı. Aracın taban ve koltuk arasına yapılan gizli bölgede 17 kilogram esrar ele geçilirken, sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - 3.Sayfa