İpsala'da Zincirleme Kaza: Motosiklet Otomobile Saplandı, 3 Yaralı

Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet, arkadan çarpan otomobilin önünde saplı kalırken, kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala'ya giden V.C.D. yönetimindeki 17 AD 131 plakalı otomobil, Kumdere köyü kavşağı yakınlarına geldiği sırada, önünde giden plakasız motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet otomobilin önüne saplı kalırken, motosikletteki S.G. ve A.A. ile otomobil sürücüsü V.C.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, motosiklet sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı