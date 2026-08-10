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Kayseri'de İntihar Girişimi: Kadın Son Anda Kurtarıldı

Kayseri'de İntihar Girişimi: Kadın Son Anda Kurtarıldı
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Kocasinan'da 31 yaşındaki H.Y., ilaç içip bileklerini keserek ve doğalgazı açarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapıyı açarak kadına müdahale etti. H.Y. hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın intihara kalkıştı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaralı olarak kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi 4330. Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın 7. katında yaşayan H.Y. (31), ilaç içerek, bileklerini keserek ve doğalgazı açık bırakarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İkamete hızlı şekilde intikal eden itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından sağlık ekipleri de H.Y.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Kadın ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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