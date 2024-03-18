'İntihar etti' denilen 17 yaşındaki gencin, arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Antalya'da birlikte içki içen 3 arkadaştan biri olan 26 Sercan Baki D., tabancayla 17 yaşındaki Arda Bağuç'u başından vurdu. Polise Bağuç'un intihar ettiğini söyleyen Sercan Baki D. ve 19 yaşındaki arkadaşı Enes Emre K., çelişkili ifadeler üzerine sorguya alındı. Enes Emre K. ifadesinde, arkadaşını Sercan Baki D.'nin öldürdüğünü söyledi. 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞININ BAŞINA DOĞRULTTUĞU TABANCA ATEŞ ALDI

Olay, dün saat 21.30 sularında Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde yer alan oto yıkamacıda meydana geldi. Oto yıkamacıda 2 hafta önce işe başlayan Arda Bağuç, Sercan Baki D., Enes Emre K., kaldıkları konteynerde birlikte alkol almaya başladı. Telefonda kız arkadaşıyla konuşan Sercan D.'nin elindeki tabanca, Arda Bağuç'un başına doğru tuttuğu sırada ateş aldı. Tabanca sesini duyanların ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, Arda Bağuç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bağuç'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

'ARKADAŞIMIZ İNTİHAR ETTİ' DEDİLER

Bağuç'un arkadaşları ifadelerinde, arkadaşlarının intihar ettiğini iddia etti. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabancanın bulunduğu konum ile ateş edilen noktanın farklılık gösterdiğini belirledi. Ekipler, tabancadaki 5 mermiden birinin namluya sürülü olduğunu, Bağuç'un başından çıkan mermi çekirdeğinin ise konteynerin tavan kısmını deldiğini belirledi.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürülen ikiliden Enes Emre K.'nın ifadesinde, Sercan Baki D.'nin Bağuç'a tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Enes Emre K.'nin "Sercan akşam alkol aldığımız esnada kız arkadaşıyla konuşuyordu. Elinde tabanca vardı. Bizimle çok fazla iş yapacağını, bizim onun aslanları olduğumuzu dile getirdi. Bir anda ne olduğunu anlamadım ve başına doğrulttuğu tabanca ateş aldı" dediği belirtildi.

Sercan Baki D. ise suçlamaları kabul etmedi. Sercan Baki D.'nin 7 ayrı suçtan, Enes Emre K.'nın ise kasten yaralama suçundan kaydı olduğu belirlendi. Sercan Baki D. ve Enes Emre K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 HAFTA ÖNCE ÇALIŞMAK İÇİN GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bağuç'un, yaklaşık iki hafta önce Adana'dan Antalya'ya oto yıkamada çalışmak üzere geldiği, olayın gerçekleştiği konteynerde kaldığı öğrenildi.