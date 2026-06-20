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13 yıldır kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Bursa'da yakalandı

13 yıldır kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Bursa'da yakalandı
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Hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 13 yıldır İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu ticareti hükümlüsü S.B., Bursa'da polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Bursa'da hakkında uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 13 yıldır İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan S.B. (46) isimli şahsın izini sürdü. Hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 28 Mart 2013 tarihinden bu yana İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahsın yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Yaklaşık 1 ay boyunca saha araştırmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri yapan ekipler, firari hükümlünün Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde kayıtsız olarak kaldığı adresi belirledi. Düzenlenen operasyonla şahıs, konakladığı ikametin önünde kıskıvrak yakalandı. S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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