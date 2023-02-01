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İnternetten tanıştığı engelli gencin evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak halde kaçtı

3. Sayfa Haberleri

İnternetten tanıştığı engelli gencin evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak halde kaçtı

İstanbul'da internetten tanıştığı zihinsel engelli gencin evine giden bir şahıs, iddiaya göre gence cinsel istismarda bulundu. Ailenin eve gelmesiyle neye uğradığını şaşıran zanlı, yarı çıplak halde kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Yunus Emre Mahallesi'nde yaşanan olayda K.K. isimli şahıs, internetten tanıştığı 28 yaşındaki zihinsel engelli Y.T.'nin daveti üzerine evine gitti. İddiaya göre şahıs, Y.T.'ye cinsel istismarda bulundu.

Bu sırada eve gelen anne A.T., K.K.'yi görünce şok yaşadı. K.K. eve birinin girdiğini görünce yarı çıplak halde kaçmaya çalıştı. Anne A.T. ve apartman sakinlerinin peşinden koştuğu şahıs, sokağa çıkarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İnternetten tanıştığı engelli gencin evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak halde kaçtı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ailenin ifadesini alan polis ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnternetten tanıştığı engelli gencin evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak halde kaçtı

Yaşanan olayı anlatan dede M.S., "Evdeki benim torunum. Kız dışarıdan gelince erkeği görünce bağırmış, 'sen ne arıyorsun evimde' diye. O da kaçmaya başlamış. Ben de buradan gençlere söyledim polisi aradılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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