İnşaatta İş Kazası: EBYÜ Öğrencisi Celal Türkaslan Hayatını Kaybetti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkaslan (20), okul masrafını çalışarak çıkarmak için gittiği Kocaeli'de inşaatın asansör boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 26 Ağustos 2025 tarihinde Kocaeli'nin Körfez İlimtepe'de yapımı süren okul inşaatında meydana geldi. İş kazasında inşaatın 4'ncü katındaki asansör boşluğundan düşen EBYÜ Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkaslan, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Türkaslan ölüm haberi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini yasa boğdu.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent bir taziye mesajı yayımlayarak, "Üniversitemiz Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkarslan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi Kayseri'nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesinde defnedilecektir. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, arkadaşlarına ve tüm EBYÜ ailemize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN