Haberler

İnşaatta Düşen Genç İşçi Yaralandı

İnşaatta Düşen Genç İşçi Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir inşaatta 20 yaşındaki R.T., dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden aydınlatma boşluğuna düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metrelik yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Alaaddin Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan 20 yaşındaki R.T. henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybedip aydınlatma boşluğuna düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı R.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var

Belediye başkanı CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçiyor
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı

Dizi setinde korkutan kaza: Başrol oyuncusu ameliyata alındı
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.