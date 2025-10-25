İnşaatta Düşen Genç İşçi Yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metrelik yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Alaaddin Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan 20 yaşındaki R.T. henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybedip aydınlatma boşluğuna düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı R.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA