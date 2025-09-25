Haberler

İnşaat İşçisi Ödemesini Alamayınca İntihar Girişiminde Bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde taşeron işçi olarak çalışan G.B., müteahhitten parasını alamadığı gerekçesiyle 15 katlı inşaatın 8'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, G.B.'yi ikna ederek güvenli bir şekilde aşağı indirdi.

İddiya göre, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana gelen olayda, G.B. isimli şahıs, bir inşaat için anlaştığı müteahhitten iddiaya göre parasını alamayınca 15 katlı inşaatın 8'inci katına çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, G.B.'yi ikna etmek için yanına çıkarken, itfaiye ekipleri de inşaatın yanına atlama yatağı kurdu. G.B. balkonun demirlerine oturarak, aşağı sarkarken yürekleri ağıza getirdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu G.B. ikna edilerek aşağı indirildi. G.B. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
