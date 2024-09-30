İngiltere'de polisin gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası ülkeyi karıştırdı

39 yaşındaki Zayna Iman, Greater Manchester Polisi (GMP) tarafından gözaltına alındığı sırada uyuşturulup tecavüze uğradığını iddia ediyor. Olay, 5 Şubat 2021'de Pendleton polis karakolunda meydana geldi.

Zayna, kokain etkisi altındayken bir arkadaşının 999'u araması sonucu gözaltına alındı. 40 saat süren gözaltı süreci, onu derinden etkiledi. İddiasına göre, hücresinde uyuşturulup tecavüze uğradı ve çıplak, perişan halde bırakıldı.

Bağımsız Polis Şikâyet Komisyonu (IOPC) olayı soruşturuyor. GMP'nin verdiği bilgilerde tutarsızlıklar var. Önce tüm görüntülerin incelendiğini söylediler, sonra bazı görüntülerin "bozulduğunu" iddia ettiler. IOPC, görüntülerin hiç indirilmediğini ortaya çıkardı.

CCTV görüntüleri, Zayna'nın durumundaki ani değişiklikleri gösteriyor. Kritik saatlere ait görüntüler eksik. Gözaltı kayıtları ile görüntüler arasında çelişkiler var.

Hastane kayıtları, Zayna'nın tecavüz iddiasını destekliyor. Doktorlar, ona "tecavüz ilacı" verilmiş olabileceğini düşünüyor. Ancak fiziksel muayene yapılmadı.

GMP, devam eden soruşturma nedeniyle yorum yapmayı reddediyor. Bu olay, GMP'nin gözaltındaki savunmasız kadınlara kötü muamele ettiğini ortaya çıkaran Baird incelemesinden kısa bir süre sonra geldi.

Zayna, adaletin yerini bulması için mücadele ediyor. Olay, polis gözaltı prosedürleri ve şeffaflık konusunda ciddi sorular ortaya çıkarıyor.