Üye Girişi
Haberler

İngiltere'de polisin gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası ülkeyi karıştırdı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zayna Iman (39), Greater Manchester Polisi'nde gözaltındayken tecavüze uğradığını iddia ediyor. Kokain etkisindeyken arkadaşının ihbarıyla gözaltına alındı. Bağımsız Polis Şikâyet Komisyonu olayı soruşturuyor. Polis bilgilerinde tutarsızlıklar var. Hastane kayıtları iddiayı destekliyor, doktorlar "tecavüz ilacı" şüphesi taşıyor. Fiziksel muayene yapılmadı. Polis, soruşturma nedeniyle yorum yapmıyor. Olay, gözaltı prosedürleri ve şeffaflık hakkında sorular doğuruyor.

39 yaşındaki Zayna Iman, Greater Manchester Polisi (GMP) tarafından gözaltına alındığı sırada uyuşturulup tecavüze uğradığını iddia ediyor. Olay, 5 Şubat 2021'de Pendleton polis karakolunda meydana geldi.

Zayna, kokain etkisi altındayken bir arkadaşının 999'u araması sonucu gözaltına alındı. 40 saat süren gözaltı süreci, onu derinden etkiledi. İddiasına göre, hücresinde uyuşturulup tecavüze uğradı ve çıplak, perişan halde bırakıldı.

Bağımsız Polis Şikâyet Komisyonu (IOPC) olayı soruşturuyor. GMP'nin verdiği bilgilerde tutarsızlıklar var. Önce tüm görüntülerin incelendiğini söylediler, sonra bazı görüntülerin "bozulduğunu" iddia ettiler. IOPC, görüntülerin hiç indirilmediğini ortaya çıkardı.

CCTV görüntüleri, Zayna'nın durumundaki ani değişiklikleri gösteriyor. Kritik saatlere ait görüntüler eksik. Gözaltı kayıtları ile görüntüler arasında çelişkiler var.

Hastane kayıtları, Zayna'nın tecavüz iddiasını destekliyor. Doktorlar, ona "tecavüz ilacı" verilmiş olabileceğini düşünüyor. Ancak fiziksel muayene yapılmadı.

GMP, devam eden soruşturma nedeniyle yorum yapmayı reddediyor. Bu olay, GMP'nin gözaltındaki savunmasız kadınlara kötü muamele ettiğini ortaya çıkaran Baird incelemesinden kısa bir süre sonra geldi.

Zayna, adaletin yerini bulması için mücadele ediyor. Olay, polis gözaltı prosedürleri ve şeffaflık konusunda ciddi sorular ortaya çıkarıyor.

ingiltere'de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası

ingiltere'de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası

İngiltere'de polisin gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası ülkeyi karıştırdı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Birleşik Krallık Manchester Hastane 3-sayfa Hukuk Dünya

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı
Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar

Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre zehirliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS ön lisans branş bazında sıralama öğrenme ekranı (TIKLAYINIZ) CANLI maç izle! (KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Beşiktaş maçı nereden izlenir? Van uçuşlar iptal mi? Van Ferit Melen Havalimanı yangın söndü mü? Ali Altun neden öldü, hasta mıydı? Ali Altun kimdir? Akbank hesaplardan para mı çekildi? Akbank "izinsiz kredi ve para transferi" açıklaması! AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci kaç yaşında, nereli? Ahmet Zenbilci hesabını neden kapattı? 1 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Yengeç, İkizler, Boğa burcu yorumu! 1 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ahmet Zenbilci oğlu kimdir, Ahmet Zenbilci oğlu ne yaptı? Ahu Tuğba ne zaman öldü? Ahu Tuğba neden, nasıl öldü? Ahmet Zenbilci neden istifa etti? AK Parti Ahmet Zenbilci kimdir? TEKNOFEST KAYIT EKRANI! Teknofest ne zaman başlıyor? Teknofest'e nasıl gidilir, kayıt nasıl yapılır?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });