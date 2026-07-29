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İngiltere’de, Norveçli genç İsveçli organize suç örgütü adına cinayetten suçlu bulundu

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İngiltere’de 19 yaşındaki Johannes Natland, İran hükümeti tarafından kullanıldığını belirtilen İsveçli organize suç örgütü tarafından İngiltere’de cinayet işlemek için komplo kurmaktan suçlu bulundu.

İngiltere'de 19 yaşındaki Johannes Natland, İran hükümeti tarafından kullanıldığını belirtilen İsveçli organize suç örgütü tarafından İngiltere'de cinayet işlemek için komplo kurmaktan suçlu bulundu.

İngiltere'de bugün hakim karşısına çıkan Norveçli Johannes Natland, İran hükümeti tarafından kullanıldığını belirtilen İsveçli organize suç örgütü tarafından İngiltere'de cinayet işlemek için komplo kurmaktan suçlu bulundu. Savcı Alistair Richardson, geçtiğimiz yıl Mart ayında İngiltere'nin Huddersfield kentinde bir otel odasında silah ve mühimmatla yakalanan 19 yaşındaki Natland'ın "Ajan 47" adını kullanan birinin, suikastçı tutmak için 25 bin euro para ile bir suikastçı tutmayı organize etmesinin ardından Foxtrot Ağı tarafından işe alındığını söyledi.

İfadesinde yarı otomatik bir tabanca, bir revolver ve mühimmat bulundurduğunu kabul eden Natland, cinayet komplosu kurmayı reddederek planı uygulamaya niyeti olmadığını söylemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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