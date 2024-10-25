İngilitere'de iki kişi, bir kadını zorla arabaya bindirip tecavüz etti

Somerset'te korkunç bir olay yaşandı. Gece yarısı saat 00.15 sıralarında South Caddesi'nde yürüyen bir kadın, iki kişi tarafından zorla kaçırılarak cinsel saldırıya uğradı. İngiltere polisi, mağdurun güvenliği için kimlik bilgilerini açıklamazken, olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, kimliği belirsiz iki saldırganın kadını koyu renkli küçük bir araca zorla bindirdiği açıkça görülüyor. Bir süre sonra saldırganların elinden kurtulmayı başaran kadın, sokakta köpeğini gezdiren bir vatandaştan yardım istedi. Bu dramatik anlar da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir arama başlattı. Yetkililer, halktan olaya ilişkin bilgi ve görgü tanıklarının kendileriyle iletişime geçmesini istedi. Mağdur kadının sağlık durumunun iyi olduğu, ancak yaşadığı travma nedeniyle psikolojik destek aldığı öğrenildi.

Polis, benzer olayların yaşanmaması için bölgede devriye sayısını artırırken, vatandaşlara özellikle gece saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.