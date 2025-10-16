İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın
Eskişehir'de bir kişinin küçük bir çocuğu darbettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Paylaşımın altına "İnşallah sosyal hizmetler çocuğu alır" ve "Bu adam akıl hastanesine yatırılsın" gibi yorumlar yapıldı. Yetkililerden olayla ilgili açıklama bekleniyor.
Eskişehir'de alışverişe gelen bir kişinin, küçük bir çocuğu darbettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde, çocuğun şiddet gördüğü anlar saniye saniye kaydedildi.
"BU ADAM AKIL HASTANESİNE YATIRILSIN"
Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma sert tepki gösterdi. Videonun altına, "İnşallah sosyal hizmetler çocuğu adamın elinden alır", "Bu adam akıl hastanesine yatırılsın, küçücük çocuğa yaptığına bak" gibi yorumlar yapıldı.
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa