İnek tarafından tepilen şahıs yaralandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde ahırda ineğin teptiği şahıs yaralandı.

Olay, Hüyük'ün Kıreli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırda bulunan büyükbaş hayvanlarına yem vermek ve bakımını yapmak için ahıra giren M.C., ineğinin tepmesi sonucu yere yığıldı. Vücuduna aldığı darbe ile yaralanan M.C. yakınlarının yardımıyla Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan M.C., daha sonra Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. - KONYA