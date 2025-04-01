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İnek tarafından tepilen şahıs yaralandı

İnek tarafından tepilen şahıs yaralandı
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Konya'nın Hüyük ilçesinde ahırda yem vermek isteyen M.C., ineği tarafından tepti. Yaralanan M.C., hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde ahırda ineğin teptiği şahıs yaralandı.

Olay, Hüyük'ün Kıreli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırda bulunan büyükbaş hayvanlarına yem vermek ve bakımını yapmak için ahıra giren M.C., ineğinin tepmesi sonucu yere yığıldı. Vücuduna aldığı darbe ile yaralanan M.C. yakınlarının yardımıyla Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan M.C., daha sonra Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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