İnegöl Emniyeti, Dolandırıcılık Zanlısını Yakaladı
İnegöl Emniyet Müdürlüğü, internetten dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bülent G.'yi yakalayarak tutukladı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında dolandırıcılık suçundan aranan şahsı yakaladı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipler, internetten dolandırıcılık olaylarına karışan Bülent G.'yi (49) kıskıvrak yakaladı. 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA