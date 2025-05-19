İnegöl Devlet Hastanesi Otoparkında Yangın Çıktı

İnegöl Devlet Hastanesi Otoparkında Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki İnegöl Devlet Hastanesi'nin otoparkında bir araç alev aldı. Olay, Acil Servis'te bulunan güvenlik ve sağlık ekipleri tarafından yangın tüpleri ile söndürüldü. Araçta motor kısmında hasar meydana geldi.

Hastanenin otoparkında bir araç alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan İnegöl Devlet Hastanesi'nde park halindeki otomobil alev alev yandı. Yangını polis ve sağlık ekipleri söndürdü.

Yangın saat 20.30 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis otoparkında meydana geldi. Park halinde olan 16 AHS 595 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. O sırada Acil Servis'te bulunan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ve ambulans görevlileri, yangın tüpleri ile araçtaki yangına müdahale ettiler. Ekipleri müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürülen aracı kontrol etti. Aracın motor kısmında hasar meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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